O CTG Vinte de Setembro recebeu lideranças e a comunidade em çgeral para uma grande festa junina neste dia 25 de junho para o 1º Arraiá da Regional Pinheirinho. Na verdade, uma “baita”! festa julina concretizada com a dedicada atenção de toda a equipe da Adminstração Regional que se estendeu por toda a tarda da quinta-feira, com direito à apresentação de quadrilha, show da Banda Lyra e delícias, como pipoca e pinhão.

O clima de festa julina foi sustentado pela disposição dos participantes e da decoração especial, repleta de bandeirinhas se espalhando por toda a sede do CTG com a presença de quase quinhentas pessoas.

Trajado a caráter, o administrador regional do Pinheirinho, Reinaldo Boaron lembra que esta “primeira edição do arraiá foi promovida com o objetivo de reunir a população da Regional e diante de tanta gente participando, só temos de agradecer a presença de todos”.

Além das apresentações da Banda Lyra e de músicos caipiras, foram destaques a participação dos integrante da Paróquia São Miguel do Arcanjo, no Fanny, o grupo Alegria Arte em Bailar é formado por mulheres e homens com idades entre 60 e 75 anos; um grupo de 25 idosos dançando quadrilha.

Nas fotos mais detalhes da animação o registro dos animados “caipiras” e autoridades que foram prestigiar e participar da festa.