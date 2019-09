As compras feitas nos 33 Armazéns da Família de Curitiba agora podem ser pagas com o cartão de crédito. A nova modalidade de pagamento começou a ser aceita nesta segunda-feira (2/9) e beneficia as 260 mil famílias cadastradas no programa.

Antes, as compras podiam ser pagas somente com cartão de débito ou dinheiro.

“O cartão de crédito vai facilitar a vida financeira das famílias. Como antes o pagamento era apenas à vista, muitas famílias deixavam de comprar no Armazém no fim do mês, pois não tinham recursos”, disse o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi.

A estimativa na diretora do Departamento de Promoção e Economia Alimentar, Ivone Aparecida de Melo, é que a mudança na forma de pagamento amplie em 30% as vendas nas 33 lojas da cidade. As compras podem ser feitas pelas bandeiras Visa, Mastercard, Elo, Hipercard e American Express. Todas as lojas têm um banner com as informações sobre os cartões.

Melhorias

Além da venda a crédito, os Armazéns tiveram algumas melhorias neste ano. Foi lançado o programa Saúde na Nota, que alerta sobre a alimentação saudável. Os mais de 300 produtos vendidos nos Armazéns da Família foram classificados em três categorias: in natura ou minimamente processado, processado e ultraprocessados, seguindo a classificação do Guia Alimentar da População Brasileira.

A cada compra é impressa uma lista com os tipos de produtos adquiridos pelo usuário. Caso as quantidades de processados ou de ultraprocessados estiverem elevadas, frases orientativas são impressas na nota fiscal.

Sacolas retornáveis

Outra ação inovadora é a retirada de sacolas plásticas das lojas. Os clientes devem optar pelo uso de sacolas retornáveis ou caixas de papelão para levar as compras.

Com a medida serão retiradas da natureza 12 milhões de sacolas plásticas, cujo destino são os aterros ou os descartes irregulares em rios, em terrenos baldios, galerias e praças da cidade.

Caso o cliente precise comprar, nas 33 lojas são vendidos três tipos de sacolas retornáveis, com preços de R$ 1,59, R$ 2,59 e R$ 9,90.

Revitalização

Na atual gestão, as 33 unidades do Armazém da Família foram revitalizadas, com pintura interna e externa, melhoria da visibilidade dos produtos com a troca de lâmpadas e identificação nas prateleiras.

Além disso, houve o aumento da faixa para comprar no programa (de 3,5 para 5 salários mínimos) e redução da intermediação da compra, para garantir os preços 30% mais baratos em comparação ao comércio.