Totalmente reformado, o Armazém da Família Maria Angélica, no Pinheirinho, continua enchendo a despensa de muitos curitibanos. Inaugurado em 2018, o espaço atende por mês 3,3 mil famílias cadastradas. Oferta alimentos e produtos de primeira necessidade em média 30% mais baratos que nos mercados convencionais.

Para o prefeito Rafael Greca, os armazéns da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional são importantes por proporcionar alimentação de qualidade a preços mais baixos às famílias de Curitiba que recebem até cinco salários mínimos.

“É uma forma de a cidade estar presente onde o povo está e cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas”, destacou o prefeito. “Queremos que todos comprem bem e comam bem. Que o pão de cada dia seja aqui buscado, compartilhado e não falte a ninguém”, completou.

Foram investidos cerca de R$ 500 mil na reforma pela Prefeitura. O espaço de 268 metros quadrados recebeu novos equipamentos, como carrinhos de compras, freezers, geladeiras e prateleiras para melhor atendimento da população.

José Orestes Ribeiro, morador do Pinheirinho, confirma que o Armazém ajuda muito, principalmente os que mais precisam.

“Compensa muito. O que você precisa tem, o preço é bem menor e o dinheiro rende mais. Aqui a Prefeitura cuida da gente”, disse Ribeiro.

O motorista Sebastião Viana concorda. “O mercado é muito bom, tem de tudo e por um preço bem melhor. O pessoal tem gostado bastante”, afirmou

De acordo com a Secretaria Municipal do Abastecimento (Smab) desde a abertura em 2018, 3,3 mi famílias da região estão sendo beneficiadas e apenas no ano passado a economia dos cidadãos que compram no Maria Angélica superou 1 milhão e 400 mil reais.

Como se cadastrar

Os interessados em se cadastrar no programa devem procurar as Ruas da Cidadania. O principal requisito é ter renda familiar mensal de até cinco salários mínimos.

Serviço: Armazém da Família Maria Angélica/Gramados

Endereço: Rua Mani Zir Bourges, 40 – Pinheirinho

Telefone: (41) 3212-1493

Atendimento: de 3ª a 6ª feira, das 8h45 às 17h15. Sábado, das 8h30 às 13h