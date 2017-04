Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Reserva Natural Salto Morato, localizada no município de Guaraqueçaba, a 163 quilômetros de Curitiba, ganhou um novo espaço em suas instalações, que estimulará discussões sobre temas ligados ao meio ambiente e conservação da biodiversidade. O auditório Morato foi inaugurado na última terça-feira (18) na Reserva Natural Salto Morato.

O evento de inauguração do espaço contou com a presença de Miguel Krigsner e Artur Grynbaum, fundador e presidente do Conselho Curador e diretor-presidente da Fundação Grupo Boticário, respectivamente, bem como de executivos do Grupo Boticário, empresa mantenedora da Fundação. Além disso, estiveram presentes no evento representantes de instituições públicas e privadas da causa ambiental, pesquisadores e órgãos públicos ligados a iniciativas de pesquisa e conservação da natureza, como o Instituto Federal do Paraná e o Batalhão da Polícia Ambiental do Paraná.

A Reserva Natural Salto Morato é uma Unidade de Conservação (UC) mantida pela Fundação Grupo Boticário desde 1994 e, em 1999, foi reconhecida pela Unesco como Sítio do Patrimônio Natural da Humanidade. Desde sua criação já foram identificadas na reserva 646 espécies vegetais vasculares, 93 espécies de mamíferos, 325 espécies de aves, 36 espécies de répteis, 61 espécies de anfíbios e 55 espécies de peixes.