O Bosque Alemão ganhou três novas mudas de araucária neste mês de junho. O plantio foi feito pelo prefeito Rafael Greca e pelo ex-governador Paulo Pimentel e faz parte de um projeto do Hospital Nossa Senhora das Graças para comemorar a cura de pacientes da covid-19. As mudas também entram na conta do programa 100 Mil Árvores.

“São árvores evocativas de todas as pessoas que sobreviveram até agora à pandemia da covid-19”, disse o prefeito, acompanhado do vice-prefeito Eduardo Pimentel, neto de Paulo Pimentel, e da secretária do Meio Ambiente, Marilza Oliveira Dias. “É importante, ao agradecer a Deus, ressaltar o grande esforço do sistema de saúde de Curitiba para dar vida às pessoas”, completou Greca, lembrando que, além dele e do ex-governador, a primeira-dama, Margarita Sansone, também se curou da doença.

As três novas árvores ficam próximas à reconstituição do frontão da Casa Mila, a fachada amarela que pode ser vista pelo acesso da Rua Francisco Schaffer. Acompanharam os plantios, ainda, a coordenadora da Pastoral Hospitalar do Hospital, a irmã Therezinha Remonatto; o diretor-técnico médico, Luiz Sallim Emed; o diretor administrativo, Fernando Cesar de Oliveira; e o gerente de Projetos Sociais e Mobilização de Recursos – Eduardo de Oliveira Filho.

Além da família do vice-prefeito, estiveram no plantio o superintendente de Obras e Serviços da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Jean Brasil; e os diretores de Parques e Praças, Giovando Romanine, e de Produção Vegetal, José Roberto Roloff.

Plantios dentro de áreas privadas podem ser feitos sem restrições. Quem quiser plantar em área pública, precisa pedir autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que haja escolha da espécie mais adequadas para o local.