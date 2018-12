A primeira coisa quando nos tornamos adolescentes ou completamos 18 anos, temos uma dúvida de que caminho seguir, qual é a nossa vocação.A escolha da carreira é algo precioso, pois molda nossa personalidade e nossos padrões e bate também um desespero nos pais, ao verem tal aflição. Mas não levamos em conta que com o mundo globalizado, não precisamos necessariamente escolhermos uma única profissão e passar a vida toda fazendo a mesma tarefa.Eu sempre fui muito sonhadora, para uma criança de 6 anos, sonhar em ter uma faculdade, não é algo muito comum. Eu sempre soube que gostava muito de ensinar, mas também de lutar por justiça.E assim cresci e escolhi me tornar professora, algo que se concretizava com meus 17 anos de idade no Colégio Social Madre Clélia, minha primeira turma Infantil 4, professora regente…Mas mesmo estando na educação, sabia que queria muito mais que a sala de aula, o empreendedorismo me fez buscar, mais formações, conhecimento e buscar realizar um sonho ter uma faculdade minha e me formar em Direito para lutar pelo certo, pelo justo…Assim surgia uma missão chamado de Grupo de Ensino ITECPR, oportunidade vinda da faculdade no qual coordeno a FATECPR, além do escritório de advocacia sonho de minha família.Essa missão vai além de ensinar, é uma busca em auxiliar os jovens e adultos a encontrarem seus caminhos como eu encontrei, duas profissões que me fazem muito feliz, e não foi fácil a caminhada, trabalhar o dia todo para poder pagar a faculdade, estudar de madrugada e levantar super cedo para trabalhar. Mas quando você ama o que faz não há nada mais bonito que cumprir com sua vocação.Esta é minha primeira coluna na GAZETA DO BAIRRO, e pergunto para você leitor, quais são seus sonhos? Não importa a idade podemos sim buscar o conhecimento.Essa coluna irá tratar de oportunidades, para você que acha que não ser capaz de chegar lá, eu te digo que é possível, hoje meu Instituto se encontra na Nicolla Pellanda próximo ao Condor Umbará e nossa missão é de oportunidade para todos, bolsas de estudo para graduação, cursos rápidos e tecnólogos, apoio vocacional e vagas de emprego para aquele que está iniciando ou precisa voltar para o mercado de trabalho.Acredite em você e abrace com carinho essa oportunidade, nos procure podemos ajuda-los, você, sua família, seus filhos e conhecidos…Na próxima coluna vamos iniciar nossa caminhada, vamos falar sobre mercado de trabalho, empreendedorismo e oportunidades.

* Priscila Aline Cardoso Professora, formada em Direito e Pedagogia PUCPR Mestrado em Direitos Humanos Coordenadora Geral da pós graduação FATECPR Professora da PUCPR, Sant’anna PG, Foccus SP e FATECPR, Integrante Jurídica do escritório CR&B advogados Sócia do grupo de Ensino Superior ITECPR