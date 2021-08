Em função da pandemia e das restrições sanitárias, a Apras (Associação Paranaense de Supermercados) transferiu a Mercosuper 2021 – 39ª Feira e Convenção Paranaense de Supermercados, que seria realizada em setembro deste ano, para os dias 5, 6 e 7 de abril de 2022, no Expotrade Convention Center, em Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba). A entidade acredita que desta forma poderá realizar um evento mais seguro, tanto para os visitantes quanto para os fornecedores. A decisão foi tomada após as notícias animadoras de que toda a população adulta do Paraná estará vacinada com a 1ª dose até setembro.

Para o presidente da Apras, Carlos Beal, a expectativa é que a Mercosuper 2022 seja um sucesso, impulsionado pela ansiedade das pessoas por uma feira física. “Após dois anos sem a nossa principal feira, estamos todos ansiosos para nos encontrarmos pessoalmente e poder concretizar negócios em um ambiente que promova o saudoso olho no olho”.

Beal acrescenta que o evento servirá como uma importante ferramenta para a retomada econômica, já que trará conteúdos essenciais para que as empresas consigam se reinventar neste cenário de transição pós-pandemia. “Todos os empresários sabem que é nas crises que devemos nos reinventar e um evento como a Mercosuper será fundamental para que as empresas possam se reafirmar no mercado, aumentar a visibilidade de suas marcas e fechar bons negócios”, destaca.

A equipe comercial já iniciou as negociações e está à disposição para sanar as dúvidas dos interessados em confirmar presença na Mercosuper 2022.