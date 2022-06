Como recomendação da Secretaria de Saúde em função do aumento de novos casos de Covid-19 e de outras doenças respiratórias, a Apras (Associação Paranaense de Supermercados) orienta os supermercadistas e clientes a manterem todas as medidas preventivas para minimizar a propagação do vírus, como o uso voluntário de máscaras, o distanciamento social e a utilização do álcool gel.