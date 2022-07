Com o objetivo de levar profissionalização aos supermercadistas paranaenses, a Apras (Associação Paranaense de Supermercados) firmou uma parceria com o SENAC para a oferta de cursos técnicos do Projeto Empresas. O lançamento será em um café-da-manhã no dia 12, no SENAC (Rua André de Barros, 750 – 2º andar).

No Paraná, os supermercados empregam 240.000 pessoas, que serão diretamente beneficiadas pela parceria. Além da capacitação, o projeto oferece oportunidades de desenvolvimento e de crescimento profissional para as áreas de padaria e açougue.

Os 600 milhões de clientes que passam por ano pelas 4.800 lojas no Paraná também ganham com o projeto. “Vamos qualificar a mão de obra do setor para que os consumidores ganhem com produtos, serviços e atendimento de qualidade, além de ser uma forma de alavancar os negócios e promover a profissionalização de empresas de todos os tamanhos”, afirma o presidente da Apras, Carlos Beal.

Outra parceira do projeto é a ABRH-PR, que promoverá a conexão entre os profissionais e departamentos de RH das empresas com o SENAC e a APRAS.