Feira trará as principais novidades do mercado e negociações especiais

O presidente da Apras (Associação Paranaense de Supermercados), Pedro Joanir Zonta, confirma a realização da feira Mercosuper para os dias 18 e 19 de novembro. Em função da pandemia, a tradicional feira de negócios, capacitação e relacionamento do setor supermercadista do Paraná será realizada em versão totalmente digital.

Segundo o presidente, foi decidido realizar o evento devido à importância dele para a economia do estado. “A Mercosuper é uma feira que reflete positivamente em toda a sociedade, pois além de apresentar as novidades do mercado, também oferece negociações especiais que são repassadas como ofertas aos consumidores, o que é essencial neste momento de pandemia para ajudar a população afetada e para fazer a economia girar”, afirma Zonta.

Este ano atípico está exigindo que os supermercados se reinventem, por isso, a Mercosuper foi idealizada em um conceito totalmente inovador e focada para contribuir com os negócios neste cenário desafiador. “Apesar de ser totalmente virtual, a Mercosuper irá proporcionar uma experiência real, inclusive com interação entre os participantes”, destaca o presidente.

Para o sucesso do evento, toda a diretoria está engajada e comprometida em realizar uma Mercosuper forte, representativa e com bons resultados. “O setor supermercadista sempre foi muito unido e, com esta pandemia, passou a trabalhar ainda mais em conjunto. Esta união é algo muito nítido na organização deste evento, em que todos estão trabalhando para beneficiar não somente o segmento, mas também toda a população” diz Zonta.