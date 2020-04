Durante o período de quarentena global, a arte tem sido uma das melhores opções para quem quer aliar distração e conteúdo. A possibilidade de visitar museus virtualmente e até mesmo participar de suas atividades sem sair de casa tem atraído cada vez mais gente.

O Museu Oscar Niemeyer (MON), de Curitiba, por exemplo, registrou um acréscimo superior a 1200% no número de acessos à visita virtual em 3D, oferecida pelo site da instituição, nos primeiros dias deste mês, em relação ao mesmo período do ano passado.

Na semana de 5 a 12 de abril, apenas uma das redes sociais do MON (Instagram) alcançou 121 mil visualizações, registrando 327% de aumento em relação à mesma semana de 2019, quando o número foi de 37 mil.

Desde o início da quarentena, o Museu Oscar Niemeyer (MON) tem oferecido uma programação virtual especial. A iniciativa tem como objetivo continuar oferecendo conteúdo educativo e dinâmico ao seu público.

Uma das novidades lançadas recentemente foi a visita virtual aos ateliês dos artistas que têm obras no acervo do MON. Para inspirar os seguidores do Museu, toda semana um artista diferente mostra um pouco do lugar onde trabalha.

Sempre utilizando a hashtag #monemcasa, a instituição também oferece oficinas virtuais preparadas pelo setor Educativo do Museu e um quiz semanal, ou seja, um jogo de perguntas e respostas postado todas as sextas-feiras nos stories das redes sociais.

Outra ferramenta importante, que possibilita visitas online às exposições do MON, é o Google Arts & Culture. O MON integra a plataforma desde fevereiro de 2018, ao lado dos grandes museus do Brasil e do mundo. Atualmente, conta com seis exposições: “Luz ≅ Matéria”; “Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses”; “Nos Pormenores um Universo – Centenário de Vilanova Artigas”; “Irmãos Campana”; “Não Está Claro até que a Noite Caia”, da artista Juliana Stein, e “Circonjecturas”, do artista Rafael Silveira. Em breve, duas novas mostras serão incluídas na plataforma: “O Último Império”, do fotógrafo Serguei Maksimishin, e “Man Ray em Paris”.

Decreto estadual O Museu está temporariamente fechado para o público, atendendo ao decreto estadual nº 4.230, que determina o fechamento dos espaços culturais do Governo do Paraná – museus, bibliotecas e teatros – e suspende os eventos artísticos e culturais a partir do dia 17 de março de 2020.

#monemcasa

Museu Oscar Niemeyer (MON )www.museuoscarniemeyer.org.br

https://artsandculture.google.com/partner/museu-oscar-niemeyer

Facebook e Instagram: @museuoscarniemeyer