Fechado em junho para renovação do piso interno, o Armazém da Família do Fazendinha reabrirá nesta terça-feira (21/7), a partir das 8h30. Desde o começo do ano, outras três unidades da Prefeitura passaram por reformas e já voltaram a funcionar. Os Armazéns da Vila Oficinas, do Caiuá e da Vila Sandra tiveram renovados a pintura e o piso internos.

Todos os 34 Armazéns da Família (confira os endereços) seguem as determinações do decreto municipal sobre o combate ao novo coronavírus. Os fregueses têm à disposição álcool em gel 70%, desde a entrada do estabelecimento, e cartazes estão espalhados por todo o local orientando sobre os cuidados na higienização.

Mais beneficiados

Além das 260 mil famílias já atendidas pelo programa da Prefeitura, as pessoas em situação financeira instável por conta da pandemia da covid-19 também podem fazer compras, desde o mês passado, nos Armazéns da Família. Os novos beneficiados precisam fazer um cadastro simples no site do programa (clique aqui para o link).

Para ter acesso aos Armazéns da Família, a pessoa em vulnerabilidade precisa residir em Curitiba. Nas 34 unidades, são vendidos gêneros alimentícios, produtos de higiene e de limpeza com preços em média 30% mais baratos.

Os Armazéns da Família funcionam de 8h30 às 16h, de terça-feira a sexta-feira, e, aos sábados, das 8h30 às 11h30, não sendo permitida a formação de fila antes desse horário, nem aglomeração de pessoas nas imediações.