Comerciantes da Ceasa de Curitiba, estavam tendo um prejuízo que, para quem observa de fora parece até insignificante, porém, o prejuízo para quem é vítima é alto.

Uma prática de delito que está cada vez mais comum, caixas de transporte de frutas e mercadorias da Ceasa. Cada caixa tem valor médio de R$ 50,00. Somente nesta terça-feira (21), um comerciante da Ceasa foi vítima e teve 20 caixas furtadas, causando um prejuízo de R$ 1.000,00.

O comerciante ao notar o furto, conseguiu deter o criminoso que já conta com várias passagens pela polícia. O comerciante então solicitou apoio aos policiais soldado Ferraz e soldado Gasparini, do 13º Batalhão. O ladrão confessou o crime ao policial e informou onde vendia as caixas.

A equipe foi até a rua Angela Navarini Scotti, no bairro Tatuquara, e na residência indicada pelo detido, encontrou o homem que compra as caixas furtadas. O homem relatou que compra as caixas e paga o valor de R$ 5,00 e que já teria comprado outras vezes do criminoso.

Os policiais fizeram buscas na residência e encontraram 171 caixas. Várias destas caixas tem marcação dos proprietários, sendo que várias caixas encontradas alí, os proprietários já tinham registrado boletins de ocorrência por furto.

Os dois foram detidos e encaminhados para a Central de Flagrantes. Eles irão responder por furto e receptação.

