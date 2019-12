Nem sempre os projetos de livros e revistas acontecem no tempo em que foram criados. Que o diga Rodrigo Belato, cartunista, arte educador e diretor da Casa Cultural BELABONI, agência-escola de desenho e música, situada no bairro do Capão Raso, em Curitiba.

Paulistano, Belato nasceu e cresceu na cidade de São Paulo, onde desenhava desde os 09 anos de idade, ingressando na faculdade de Educação Artística aos 17 anos. Foi lá em meados de 1995 que, de um trabalho de criatividade dado aos alunos que ele escreveu e desenhou um livro a partir de um “ponto”. Na época, foi até procurado pela própria faculdade para lançar aquele livro mas, por falta de maturidade e de conhecimento das leis de Direitos Autorais, Belato decidiu engavetar o projeto para que “um dia” pudesse lança-lo.

E foi essa falta de planejamento e definição que fez com que o livro do “ponto” ficasse guardado e esquecido por 25 anos, tempo esse que fez com que Belato se formasse, mudasse para Curitiba, trabalhado em várias empresas, lançado seus gibis e aberto sua escola. É a vida que segue!…

Foi quando em Junho de 2019, após remexer em pastas e arquivos antigos que Belato reencontrou o livro do “ponto”, já um tanto amareladinho e desgastado com o tempo. Relendo ele, Dany Nascimento, esposa e diretora da BELABONI, tomou a frente e decidiu que já era hora do “ponto” sair da gaveta e aparecer para o mundo. E assim foi…





“O conto do Ponto tonto”, de Rodrigo Belato, é uma incrível e fascinante leitura infantil. Os dicionários apresentam umas cinquenta definições sobre o que é um ponto, daí já dá para imaginar o quanto Belato pode viajar na sua história, falando sobre geometria, pontuação, esportes, medicina, natureza e amor. Mas antes de tudo, a história traz a mensagem de compreensão e superação.

Com os mesmos desenhos da época e textos adaptados para os dias de hoje, “O conto do Ponto tonto” é uma história que ainda se enquadra no dia a dia de todos e ainda traz uma super novidade: um QR Code para você escutar e acompanhar a história narrada, e outro QR Code com audiodescrição, para deficientes visuais.

Sem dúvida, esse livro é um lindo presente de Natal! E você pode adquirir ele através do site da Editora Insight: www.editorainsight.com.br na área de lançamentos.

Para conhecer esse e outros lançamentos de livros, revistas e cards criados por Rodrigo Belato e seus alunos de História em Quadrinhos, você pode agendar uma visita na Casa Cultural BELABONI através dos telefones (41) 3528 2780 ou 99633 4170 (whatsapp).