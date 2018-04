Uma nova versão do aplicativo Saúde Já está disponível para os usuários do SUS Curitibano na App Store (para quem usa celular com sistema iOS) e na Play Store (celulares com Android). Com isso, o aplicativo entra na sua terceira fase, desde que foi lançado há um ano. A ferramenta, que já era inovadora para marcação de atendimento na unidade de saúde com enfermagem e odontologia, se torna ainda melhor, com as atualizações.

A partir de agora, entre outras novidades, o usuário terá a sua carteira de vacinação virtual disponível, com informações sobre as próximas doses, vacinas em atraso e aplicadas.

Outra inovação importante ao dia a dia dos usuários do SUS Curitibano é a possibilidade de fazer, a partir do aplicativo, a confirmação para consultas especializadas e exames, após o atendimento e encaminhamento realizado na unidade de saúde.

A terceira fase do aplicativo ainda traz uma caixa de mensagens para recebimento de informações sobre saúde e informações com endereço e horário de atendimento da unidade em que o usuário está cadastrado.

“É uma solução moderna e uma alternativa para um problema antigo da saúde: o deslocamento do usuário de madrugada para o posto de saúde, no frio, no vento e na chuva”, afirmou Greca. “O aplicativo será mais uma ferramenta de acesso aos serviços ofertados pelos postos de saúde”, disse.

Arantxa Torquato, 22 anos, viu no ônibus uma publicidade sobre o aplicativo, ficou curiosa e resolveu testar. “Eu achei mais fácil do que ter que me deslocar até a unidade para ficar numa fila. Foi só baixar, marcar e vir no horário para ser atendida”, contou.

Ela lembra que antes do aplicativo ela precisava ir para a fila às 7 da manhã para garantir atendimento. Segundo ela, as novidades da terceira fase do aplicativo Saúde Já são bem-vindas. “Na era digital tudo é com aplicativo. É mais praticidade para cuidarmos da nossa saúde. Facilita a vida”, afirma.

Praticidade

O aplicativo Saúde Já foi baixado mais de 100 mil vezes. Desde março de 2017, quando foi lançado, já foram feitos 98,5 mil agendamentos com a enfermagem pela ferramenta. Desde outubro de 2017, quando o aplicativo começou a oferecer agendamento com odontologia, já foram marcados 29 mil atendimentos deste tipo pela ferramenta.

Quem já tem o aplicativo instalado em seu smartphone – tanto nas plataformas Android ou iOS –, basta fazer uma atualização do programa para usar as novas funções. Para novos usuários do serviço, a instalação é gratuita e pode ser baixada na App Store na Play Store. O acesso também pode ser feito via internet, na páginasaudeja.curitiba.pr.gov. br.

Veja as novidades do aplicativo:

Atualizações:

Carteira de vacinação virtual com informações sobre as próximas doses, vacinas em atraso e as aplicadas;

Confirmação de consultas especializadas e exames após o atendimento e encaminhamento da unidade de saúde (com emissão e compartilhamento do comprovante);

Caixa de mensagens para recebimento de informações sobre saúde;

Informações com endereço e horário de atendimento da unidade em que o usuário está cadastrado.

Funcionalidades que já eram oferecidas e que continuam ser oferecidas: