O aplicativo Poder do Voto é uma nova ferramenta que permite acompanhar o trabalho dos parlamentares e opinar sobre os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional.

Por conta da Lei da Transparência, foi possível criar essa tecnologia, que está disponível de forma gratuita para o usuário. A ferramenta veio para solucionar três problemas. O primeiro é a amnésia política, afinal, muita gente se esquece em quem votou nas últimas eleições. Com o aplicativo, essa informação fica registrada.

A segunda é dar um alerta sobre leis. Muita gente não sabe o que está sendo votado no Congresso e, por isso, não pode opinar. Por meio do aplicativo, a população vai poder ver opiniões de entidades, favoráveis e contrárias, que falam sobre alguma norma específica. Depois, a pessoa analisa, decide e faz o seu voto. Dessa forma, o aplicativo reúne as informações e manda para o parlamentar.

Caso deputados ou senadores digam publicamente como vão votar, os robôs do aplicativo pegam o voto e fazem a checagem. Caso haja divergência com o voto do painel, por exemplo, o app avisa na hora.