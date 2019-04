A Prefeitura lançou na sexta-feira (29/3), aniversário da Cidade, Curitiba 156, aplicativo para smartphones da Central de Atendimento a solicitações e informações de serviços municipais.

“Colocamos Curitiba na palma das mãos dos cidadãos. A Prefeitura na palma da mão é a cidade moderna que dá respostas rápidas aos pedidos dos cidadãos”, afirmou o prefeito Rafael Greca ao apresentar o novo serviço, em evento no Salão Brasil do Palácio 29 de Março, sede da Prefeitura.

Na oportunidade, o prefeito agradeceu ao presidente da Câmara Municipal, Sabino Picolo, pelo suporte do Legislativo ao Plano de Recuperação de Curitiba. “Nunca é demais agradecer à Câmara Municipal pelo apoio inestimável ao trabalho de recuperação de Curitiba. Sou grato porque isso nos permitiu atender às demandas dos curitibanos nas mais diversas frentes e ainda avançar”, frisou o prefeito.

Também compuseram a mesa do evento de lançamento do Curitiba 156, o vice-prefeito Eduardo Pimentel, os vereadores Geovane Fernandes, Katia Dittrich e Edson do Parolin, o secretário de Governo e presidente do Ippuc, Luiz Fernando Jamur, o presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Thiago Ferro, o superintendente da SIT, Leandro Vergara Raimundi e o presidente do Instituto de Cidades Inteligentes (ICI), Fabrício Zanini.

Segundo Jamur, o lançamento do aplicativo Curitiba 156 representa o cumprimento de um compromisso do prefeito Rafael Greca pela inovação na prestação de serviços à população, bem como o resgate da credibilidade da Central de Atendimento. “É a Prefeitura que não dorme. A tecnologia aplicada na retomada da capacidade de resposta do município”, disse.

O secretário de Governo e presidente do Ippuc ressaltou que além de facilitar a vida do cidadão, o aplicativo também é uma importante ferramenta de gestão da Prefeitura. “Temos um banco de dados formado com o suporte dos curitibanos com base em situações reais. Isso ajuda a identificar e sanar problemas, verificar tendências e definir rotinas de trabalho”.

Para o superintendente da Secretaria de Informação e Tecnologia (SIT), Leandro Vergara Raimundi, o aplicativo contribui para a universalização dos serviços públicos. “É um trabalho que resulta da obstinação do prefeito em favor da cidadania. O Curitiba 156 se soma ao Saúde Já e à Nota Curitibana na aproximação dos serviços à população”.

Agilidade nos serviços

O Curitiba 156 aproxima ainda mais o cidadão da Prefeitura. E agiliza a prestação de serviços. Integrado ao Curitiba APP o novo canal está disponível nas versões Android e iOS, para baixar pela Play Store do Google (para celulares Android) ou na Apple Store para os Iphones.

Pelo novo canal o usuário tem acesso a uma lista de 12 serviços cadastrados, cada qual com subcategorias, nas quais poderá definir pedidos específicos.

O serviço de abordagem social é o único, entre os serviços do aplicativo, sem a opção de anexar fotos, para resguardar a identidade das pessoas atendidas.

No caso de problemas de iluminação pública, por exemplo, ao acessar o aplicativo será aberta a lista de postes mais próximos da localização do solicitante. Por esse caminho, a pessoa poderá marcar o poste com lâmpada queimada agilizando o processo de atendimento.

Da mesma forma no serviço de coleta de resíduos, na qual o usuário pode identificar as opções de rejeitos vegetais, caliça e entulhos.

Outras facilidades estão diretamente relacionadas aos equipamentos de atendimento ao público e ao transporte coletivo. Estarão disponíveis todos os endereços, telefone, horário de funcionamento e a localização georreferenciada dos equipamentos públicos no mapa de Curitiba.

Veja os horários, itinerário e a localização dos ônibus do transporte coletivo

Já para os usuários do transporte coletivo será possível verificar horário, itinerário e localização das linhas em tempo real, além de consultar o valor, formas de pagamento e até mesmo bloquear o cartão transporte no caso de perda ou roubo. Para o cidadão que utiliza determinada linha com frequência, existirá a opção de “favoritar” a linha, facilitando uma próxima consulta.

Também poderão ser agendadas pelo Curitiba 156 doações de roupas, eletrodomésticos e móveis para Fundação de Ação Social (FAS). O serviço oferece ainda uma lista de telefones úteis para o acionamento da Prefeitura de Curitiba, Guarda Municipal e Defesa Civil, SAMU e Ouvidoria Municipal da Saúde, polícias Civil, Militar, Rodoviária Estadual, Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Copel e Sanepar, INSS e Receita Federal, Disque Denúncia para Tráfico de Drogas, Disque Denúncia para Violência contra a Mulher e Centro de Valorização da Vida (CVV).

Cadastro

Se o usuário já tem conta no portal de internet da Central deverá ativar o Curitiba 156 utilizando o mesmo login e senha. Se ainda não possui cadastro, será necessário se cadastrar, ativar a conta por meio de um link enviado por e-mail e depois fazer o login com CPF e senha. Os sistemas são sincronizados. No cadastramento da identificação é possível acrescentar uma foto de perfil e incluir a leitura digital por biometria, se o aparelho celular tiver esta funcionalidade e, inclusive, fazer login pelo Facebook.

Histórico

O serviço curitibano 156 foi pioneiro no Brasil com atendimento telefônico aos cidadãos iniciado em meados dos anos 80. A partir do serviço de Curitiba os dígitos 156 passaram a ser os números de atendimento de serviços municipais de diversas cidades do país. Além do novo canal, a Central 156 conta com atendimento por telefone, chat e portal (central156.org.br) e tem o funcionamento disponível 24 horas todos os dias da semana, inclusive feriados.