A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) completou 53 anos de fundação na terça-feira, dia 8/5. Criado em 1965, o órgão responsável pela política habitacional do município contabiliza, neste período, 139.110 unidades, entre lotes, casas, sobrados e apartamentos. O número representa 22% do total de moradias da cidade.

“A Cohab tem um trabalho muito bonito de assegurar moradia para a população que mais necessita. A história da companhia mostra superação nos momentos de maiores dificuldades e agora não será diferente. Com criatividade seguiremos inovando”, afirma o prefeito Rafael Greca.

Em março deste ano, Curitiba ganhou as primeiras moradias populares com painéis fotovoltaicos, que transformam a luz solar em energia elétrica para uso doméstico. As casas do Moradias Faxinal, no Santa Cândida, foram entregues com os painéis que vão auxiliar as famílias a economizar, além de colaborar com o meio ambiente.

“Valorizamos o passado, mas os olhos de nossa gestão são voltados para o futuro. A Cohab Solar veio para ficar. O uso de uma energia limpa e renovável vem ao encontro à Curitiba que sonhamos. Uma Curitiba que respeita seu povo e também o planeta onde todos vivemos”, destaca Greca.