Numa sociedade ansiosa a nível de desequilíbrio, os anúncios no YouTube tornam-se um tormento e os anunciantes perdem ao invés de ganharem, revela neurocientista.

Maior plataforma de vídeos do mundo, o YouTube já se tornou uma ferramenta do cotidiano de muita gente. Seja por diversão ou por questões profissionais, o fato é que cada vez mais pessoas acessam o site em busca de um vídeo em específico.

No entanto, uma das maneiras encontradas para monetizar o conteúdo (sim, ganhar dinheiro), encontrada pelo Google foi colocar anúncios antes dos vídeos. O resultado disso é um hábito que se tornou comum: As pessoas esperam até os cinco segundos exigidos pela página para clicar e cancelar aquela propaganda e já assistir aquilo que lhe interessa. Diante deste cenário tão comum, a pergunta que fica é: Até que ponto vale a pena anunciar no YouTube?

Segundo o PhD, neurocientista, Fabiano de Abreu, “as pessoas não focam no anúncio. Elas esperam o tempo passar para pular logo o anúncio e ficam com raiva porque acionam aquele vídeo na curiosidade vinculado a ansiedade de logo vê-lo. Então, aquele anúncio aparece na frente criando insatisfação”, revela.

E este sentimento pode se reverter de forma contrária a quem avaliou que ali seria uma boa oportunidade de fazer negócio: “Esse sentimento negativo pode ser depositado na própria marca que está anunciando, fazendo você passar a ter raiva daquela marca que anunciou aquele momento, prejudicando seu interesse comercial”.

Um detalhe que pode até afetar a qualificação daquele vídeo que não tem nada a ver com a publicidade que foi inserida, observa Fabiano: “Inclusive muitos deslikes do vídeo não é do vídeo em si, mas sim do anúncio que as pessoas com raiva não têm onde colocar e coloca essa desaprovação no vídeo da pessoa de forma impulsiva com a raiva do anúncio. Em uma sociedade em que as pessoas estão extremamente ansiosas, isso mostra mais uma vez esse descontrole”, lamenta o neurocientista.