Hoje temos estes nomes sendo citados como possíveis candidatos ao governo do estado. Como se pode ver, todos com experiência no campo político.

Beto Richa – Ex-governador, PSDB

Wilson Picler – Ex-deputado federal, PSL

Osmar Dias – Ex Senador, PTB

Alex Canziani – Deputado federal, PTB

Christiane Yared – Deputada federal, PR

Delegado Francischini – Deputado federal, PSL

Flávio Arns – Ex-senador, Rede

Ney Leprevost – Deputado estadual, PSD

Mirian Gonçalves – Ex-vice-prefeita de Curitiba, PT

Jacqueline Parmigiani – Servidora pública estadual, PSOL

Rodrigo Tomazini – Servidor público estadual, PSOL

Professor Oriovisto – Ex-presidente do grupo Positivo, Podemos

Roberto Requião – Senador, PMDB

Takayama – Deputado federal, PSC

Zé Boni – Ex-vereador de Santa Cruz de Monte Castelo, PRTB