Poesia recitada pelo presidente do Conselho de Saúde Bairro Novo, José de Souza Filho, de autoria do poeta, líder comunitário e voluntário Sebastião Kierme, feita para o Dia da Mulher. O texto foi lido no evento que comemorou os vinte anos da inauguração do Hospital Bairro Novo.

PODEROSA

Mulher você é perfeita

Provocante e graciosa

Com poder em proceder

Sensível, mas poderosa.

Perfeita criação divina

Resistente e misteriosa

Mulher você é o sol

Que aquece nosso lar

Tem o poder da lua

Clarela a orla do mar

É como a constelação

No Universo a brilhar

Mulher você tem a força

Mas reage com amor

Tem a magia da paz

Tem o perfume da flor

Faz tudo com muito carinho

É um alivio na dor

Deus nos deu como presente

Essa bela criatura

Um silêncio do barulho

Uma Luz na noite escura

Tem o poder de procriar

Com carinho e ternura

Mulher pela sua existência

Ainda falta dizer

Você é fonte de energia

Que nos dá todo prazer

A melhor coisa da vida

Razão do nosso viver