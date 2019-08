Este sentimento, sempre tão próximo de nós, chega assim sem a gente esperar e vai se consolidando. É raro, por vezes chega a ser um desafio e caminha por trilhas nem sempre previsíveis, como mais uma das tantas incógnitas de nossa vida.

A amizade, este desafio que precisa ser vivenciado e também desfrutado nesta vida de tantos caminhos e atalhos a nos conduzir para o caminho do bem ou do mal. Alguns conselhos que podem se refletir por toda uma vida. Reflexões mais profundas que calam na alma, marcando um ser para sempre, mesmo nos momentos em que se sinta totalmente perdido. O conselho transmitido por uma palavra amiga, um sorriso afável, como uma luz motivadora e fortalecimento de si mesmo.

Um novo olhar, sobre o mundo, sobre as pessoas que o cercam, voltar os olhos para quem sempre esteve ao seu lado sem ser visto, percebido.

O devido valor a quem sempre esteve presente fazendo parte das pequenas, mas significante marcas de nossas vidas.

Muitas vezes, aquela pessoa amiga te mostra um novo caminho, uma porta, o risco de um abismo. Te leva um simples sorriso, faz uma cara feia quando te mostras desanimado, até um xingão, uma bronca, na intenção de te levar para o caminho certo, o caminho do bem.

Amigos verdadeiros são assim, sentem com seus erros, suas teimosias, se emocionam com suas emoções, com seus sentimentos, participam de seus momentos de tristeza e vão além daqueles que se diz amigo, mas que só viu apenas uma vez no mercado, na fila do banco.

Amigos verdadeiros tem afinidades, dedicação, cuidados, não precisa ficar falando o tempo todo, basta caminhar lado a lado em silêncio e já sabe o problema que enfrenta quando está ao seu lado.

Esses são os verdadeiros amigos que tornam nossas vidas especiais, nos tornam mais importantes, mais confiantes, respeitando a individualidade de cada um, sem exigir nada em troca. Ajudar nos momentos difíceis e aceitar o que cada um é, sem ficar cutucando feridas. Mostrar caminhos, amizade verdadeira, brigar pelo bem da pessoa, conselhos, palavras positivas, até ser seu trevo da sorte, pois amigos verdadeiros são seres iluminados e vivem da energia recíproca, do confiar no ombro amigo, ouvir seus conselhos, sem constrangimento.

Assim, sem necessidade de percorrer caminhos tortuosos conseguimos nos reencontrar ficando onde sempre deveríamos estar, só ficando bem consigo mesmo e com as pessoas que nos cercam.

Amigo é assim, simples, só fica aí por perto, ou em qualquer lugar que esteja sem necessidade de reinventar nada. Apenas disponível para ouvir e falar.

Amigo com muita paz.

Neide Seco