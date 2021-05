As inscrições são gratuitas e vão até o dia 31 de maio

Considerado pelo ranking 100 Open Startups 2020 como o segundo maior ecossistema de inovação do país, o Amcham Arena tem mais de 15 mil executivos conectados, 2 mil modelos de negócios de alto impacto e 5 mil empresas demandantes e compradoras de inovação. As oportunidades são infinitas: fazer negócios, aprender e estar em um dos maiores bancos de dados de startups do país.

“Entendemos que a inovação é fruto das conexões certas. No Brasil, temos dois players de mercado que precisam um do outro, mas que, muitas vezes, não se encontram: as startups e as grandes empresas. Essa dificuldade aumenta ainda mais com a pandemia, o isolamento e os impactos econômicos sofridos por todos. O Arena é a conexão entre aqueles que precisam de visibilidade para escalar e aqueles que necessitam de inovação para sobreviver aos novos desafios”, explica Deborah Vieitas, CEO da Amcham Brasil, entidade que representa 33% do PIB Brasileiro e a maior Câmara Americana entre 117 existentes fora dos Estados Unidos. Em dois anos de competição, a entidade mapeou mais de 2 mil startups em estágio operacional por todo o país.

A competição nacional conecta empresas a soluções que revolucionam os seus negócios. Realizada pela Amcham Brasil, o objetivo do Arena, em sua terceira edição nacional, é fazer a ponte entre startups e grandes corporações e manter o ecossistema de inovação vivo no Brasil.

A inscrição é gratuita e vai até o dia 31 de maio. Para saber mais sobre a competição, acesse aqui.

Sobre a Amcham

A Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio) é uma das maiores associações de empresas do país, presente em 15 cidades brasileiras e com mais de 5 mil empresas associadas. O objetivo da Amcham é criar um ambiente favorável de negócios por meio de boas práticas de mercado, capacitação profissional e cidadania empresarial. A Amcham visa facilitar relações empresariais, gerar negócios, ser ponte no relacionamento governamental e internacional, além de prover conteúdos que amplifiquem o conhecimento de seus associados.