Dentro da programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, Pinheirinho foi um belo destaque com a presença do prefeito, de estudantes, comunidade e a equipe de trabalho da Regional Pinheirinho. Tudo organizado a alegria e a emoção geral de quem assistiu aos pastores narrando a história do nascimento de Cristo em forma de poesia, verso e música.



Participando do evento o prefeito Rafael Greca falou: “É com grande alegria que apresentamos a vocês a magia do Natal. Que todos recebam o amor do Menino Jesus em seus corações”.

Para Gabrielle Vitória da Silva, de 6 anos, o momento mais esperado foi quando os 270 curitibinhas cantaram juntos a canção Pinheirinhos de Alegria. “Nos preparamos para cantar a música aqui e ficamos muito felizes”, disse Gabrielle.

Foram apenas 15 minutos de espetáculo acompanhado de músicas natalinas coma presença da Banda Lyra Curitibana e a presença de uma intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Dominou a cena o Curitibinha e o Homem Aranha.



Foram apenas 15 minutos de espetáculo acompanhado de músicas natalinas coma presença da Banda Lyra Curitibana e a presença de uma intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Dominou a cena o Curitibinha e o Homem Aranha.



Participaram da atividade as escolas municipais: Jornalista Claudio Abramo, Francisco Frischmann, Vereadora Laís Peretti, Madre Maria dos Anjos e CEI Expedicionário. Presentes, além do público, alunos e professores, os secretários municipais da Educação, Maria Sílvia Bacila; e do Esporte, Lazer e Juventude, Emilio Trautwein; a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro; o administrador da Regional Pinheirinho, Reinaldo Boaron; e o vereadores Edson do Parolin, Mauro Bobato, Tito Zeglin e Oscalino do Povo.

Texto: Jornalista Deborah Fertonani