Estudantes da Escola Municipal Otto Bracarense, na CIC, tiveram uma aula prática de biologia e meio-ambiente na tarde da quinta-feira (27/6). As crianças, que estão na faixa etária de 8 a 9 anos, fizeram o plantio de 100 araucárias. A atividade foi monitorada pela coordenadora técnica da Regional CIC, Maria Izabel de Paula (Mabel) e pela diretora da escola, Karla Monteiro Kuehne, além de outros integrantes do corpo docente.

A atividade é alusiva ao Dia Nacional da Araucária, transcorrido no último dia 24 de junho e os pinhões foram doados pelo Rotary Club CIC para a atividade na escola. Mabel explicou que “antes de plantar os pinhões, os alunos assistiram ao vídeo do engenheiro florestal, Jaime Luiz Cobalchini, mostrando na prática como se obter uma muda bonita e saudável.

A terra para o plantio veio do horto e os alunos improvisaram como vasos embalagens tetra pack recicladas.

Passada a fase do plantio, os alunos vão acompanhar a germinação da semente e o desenvolvimento da muda, uma experiência que promete ser muito rica para eles. Quando as mudas já estiverem em condições de serem transplantadas, elas serão levadas ao Horto Municipal para o plantio definitivo.