A ação acontece no estacionamento do shopping e conta com a presença de produtores locais

Às quintas-feiras, o estacionamento do Alto da XV Mall tem se tornado uma feira ao ar livre para atender aos moradores da região e quem mais passar pelo local. Os produtos comercializados são orgânicos, frutas, verduras e legumes, e artesanato. As dezenas de expositores atendem entre 10h30 e 18h.

Rafaela Rocha é a coordenadora de marketing do shopping e conta a motivação para efetivar a feira. “A chegada da pandemia mexeu com a rotina de muitas pessoas e com a forma de consumirem produtos e serviços. A escolha por opções regionais, frescas e personalizadas já é uma tendência de mercado. O público do shopping pode encontrar todas essas características por aqui, além de ser mais um incentivo à economia local”, conta.

Ela também reforça os cuidados tomados para prevenir a covid-19. “Assim como fazemos no shopping, estamos controlando a quantidade de pessoas no mesmo ambiente, disponibilizando álcool em gel, e exigindo o uso de máscara”, diz a coordenadora.

O evento é programado para acontecer toda quinta-feira, no mesmo horário, exceto quando estiver chovendo, devido ao fato de ser ao ar livre. Quando acontecer essa situação, a feira será remarcada para outra data e a nova programação será anunciada nas redes sociais do shopping.

Serviço

Alto da XV Mall

Endereço: Rua Camões, 601 – Alto da XV

Feira ao ar livre: Quintas-feiras, entre 10h30 e 18h

Horário de funcionamento do shopping especial covid-19 (atual decreto): 11h às 20h, de segunda à domingo

Sobre o Alto da XV Mall

Administrado pela Argo Desenvolvimento & Gestão e lançado em outubro de 2020, o Alto da XV Mall é um shopping com variado mix de lojas que têm a premissa de oferecer bom custo-benefício e praticidade aos clientes. Com apenas um piso, o empreendimento conta com quase 200 espaços para lojistas e praça de alimentação e um estacionamento com mais de 100 vagas. O endereço é Rua Camões, 601, Alto da XV – Curitiba/PR. Para saber mais, acesse: https://www.altodaxvmall.com.br/.

CONTATOS DE IMPRENSA

Giulie Carvalho / Julia Nascimento

(41) 98763-9503 / (41) 99226-4556

[email protected] / [email protected]