Na segunda-feira (26), em reunião a executiva do Partido Republicano da Ordem Social do Paraná (PROS – Paraná) deliberou sobre a alteração da liderança. O deputado federal Toninho Wandscheer que estava na liderança da sigla desde 2016 passa presidência para o advogado e suplente de deputado estadual, Alisson Wandscheer.

Assume a vice-presidência, o prefeito de Nova América da Colina, Alexandre Basso. As modificações foram aprovadas pelos integrantes da executiva estadual presentes, conforme determina a legislação.

Em seu pronunciamento, Alisson Wandscheer destacou que este é um novo momento para o partido e de muito trabalho para buscar mais crescimento e o fortalecimento do PROS no estado. “Com muita honra assumimos essa responsabilidade e vamos trabalhar para fazer com que o partido tenha mais prefeitos e vereadores a partir do próximo ano atuando em defesa do desenvolvimento das cidades do nosso Paraná”, enfatizou o novo presidente.

Para Toninho Wandscheer, novas forças políticas precisam surgir para consolidar o número 90. “Nesses três anos, conquistamos a visibilidade no cenário político e fortalecemos o partido. Tenho certeza que o Alisson tem condições de fazer esse trabalho bem feito. Sei que o PROS está em boas mãos. Somos uma grande família e aqui todos se ajudam. Juntos, vamos continuar escrevendo essa história”, disse o deputado.

