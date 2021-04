10 gotículas de própolis diariamente previnem várias doenças. A própolis é uma substância produzida pelas abelhas e formada por ceras e resinas. Sua principal função é de fortalecimento do sistema imunológico, atuando na prevenção – e, em alguns casos, na cura – de diversas doenças. Age como antioxidante no organismo.

Gosta de um chazinho? O chá verde é uma boa opção! O chá verde é famoso por possuir alta concentração de antioxidantes. No chá verde também encontramos alta concentração de caroteno e vitaminas C e, substâncias que atuam no rejuvenescimento do organismo. Ele também é rico em manganês, potássio, ácido fólico e vitaminas (B1, B2, C, E, K).

Coma 1 castanha, 2 nozes e 4 amêndoas por dia e sinta a diferença! Essas frutas oleaginosas são fontes de fibras, ricas em vitaminas e minerais como potássio, selênio, magnésio e zinco. As castanhas são compostas de gordura saudável, que são responsáveis por efeitos benéficos como diminuição do LDL (colesterol ruim) e pelo aumento do HDL (colesterol bom), prevenindo, assim, doenças cardiovasculares

Chocolate na medida certa é muito benéfico à sua saúde. O chocolate (através do cacau) possui propriedades anticancerígenas, estimulantes cerebrais e a capacidade de curar diarreias. Contém proteínas, gorduras, cálcio, magnésio, ferro, zinco, caroteno, vitaminas E, B1, B2, B3, B6, B12 e C. Mas atenção: deve ser consumido com moderação (em média 30 g por dia) e deve ter uma alta dosagem de cacau, pelo menos 50%.

Coma uma laranja por dia. Além da famosa vitamina C, a laranja também oferece ácido fólico, cálcio, potássio, magnésio, fósforo e ferro. Contém fibras, pectina e flavonoides, que aumentam seu valor nutritivo. Antes de fazer caminhadas, tome um copo de suco de laranja: ele dá energia, hidrata o corpo e diminui o colesterol.