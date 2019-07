OBRAS DE MANUTENÇÃO, PARA A TROCA DE PAVIMENTO EM CONCRETO NA PONTE DA RUA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Veja como ficará o transito no local!

Mudança no Trajeto

Obra no Pavimento em concreto e na Ponte, altera o transito no Sítio Cercado.

Motorista terão duas opções de desvio durante os trabalhos, que tem previsão de 60 dias.

O transito na Rua São José do Pinhais, no Sítio Cercado, vai fluir em meia pista a partir da próxima segunda-feira (22/07/2019). A interrupção no fluxo normal de veículos será necessária para execução da obra da pavimentação de concreto e na cabeceira da ponte localizada no cruzamento da via com a Rua Dr. Lauro Gentio Portugal Tavares.

