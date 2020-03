Neste tempo de pandemia do Covid-19, além de todos os cuidados com o vírus, infectologistas estão recomendando a atenção de pessoas com quadros respiratórios graves. É o caso dos asmáticos e quem tem doenças pulmonares crônicas. Eles devem manter um novo contato com seu médico para saber que esquema de tratamento deve seguir em caso de crise. Normalmente, eles usam corticoides inalatórios e broncodilatadores, mas cada uma dessas medições tem sua forma de usar, suas dosagens, diferentes tipos, então nada melhor que combinar isso com os médicos que os assistem.

Especialista em doenças infeciosas, o doutor Hemerson Luz, destaca ser o atendimento em Pronto Socorro a última opção: “Com a teleconsulta liberada pelo Conselho Federal de Medicina é possível falar com um profissional médico ou com seu próprio médico, relatar o que está acontecendo e receber orientações. Em caso de não haver melhora, aí sim, o atendimento deve ser presencial”.

Cuidados

Todas as pessoas com comorbidades, ou seja, com doenças preexistentes, como hipertensão, diabetes e problemas cardíacos, tem que adotar cuidados extras para evitar a infeção. Além de lavar as mãos com mais frequência com água e sabão, elas devem evitar tocar o rosto, aglomerações, contato próximo e confinamento por mais de 15 minutos com outras pessoas, que devem estar distantes cerca de 2 metros.