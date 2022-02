Sempre com seu ar alegre, disponível e desperto, o amigo Isaias Barboza vai adiante com seu trabalho social levando alegria à criançada.

Como colaborador da Somma Imóveis ele usa esta sua presença na comunidade para conseguir colaboração de empresários e amigos. Desta maneira ele consegue fazer estes eventos na região através do apoio e solidariedade e vai dando continuidade às suas ações que se distribuem ao longo do ano, concentrando-se com um evento maior em dezembro, sempre tendo em vista levar alegria às crianças da região.

Este ano ele reuniu os amigos no Umbará, em frente a Loja Só Parafusos da Nicola Pelanda.

Mais uma vez parabéns ao dedicado Barboza que este ano recebeu, no dia 19 de dezembro mais de 100 crianças e distribuiu mais de 200 “Kits Kids” como fala Isaias, brinquedos e outros presentes além de disponibilizar uma verdadeiro parque de diversões para alegria da criançada.