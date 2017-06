Depois de uma gestação muito curtida pelos pais Greicy e Renan, quem resolveu chegar um pouquinho antes da hora, foi a dupla Laura e Davi. Curtindo os gêmeos, o papai orgulhosamente posa para a foto, enquanto a mamãe se recupera. Os novos avós Irene e Oscar e Aparecida e Vilmar não conseguem conter sua alegria.

