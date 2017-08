Que fazer quando a vida vira uma bagunça por causa da forma descontrolada de beber?

A resposta óbvia parece ser esta: parar de beber! Simples! Não tão simples assim. A realidade mostra que muitos bebem, alguns às vezes até exageradamente, mas poucos caem no alcoolismo. Uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS (Síndrome de Dependência do Álcool).

Especialistas e autoridades sempre alertam que o consumo do álcool mesmo em pequenas proporções altera a percepção e o comportamento. Fato que os bebedores sabem, pois a maioria bebe justamente para tal: ficar mais alegre, desinibido. Mas existe uma pequena parcela de bebedores que desenvolve alcoolismo. Dentro desta encontro eu mesmo.

Os alcoólicos somos obcecados pela bebida. Mente fixada na substância. Quando começamos a beber, queremos mais, e mais, e mais. A dita compulsão. O que fiz quando percebi a realidade de que o álcool me dominava? Procurei ajuda. Depois, oito anos bebendo e recaindo. Mesmo me admitindo alcoólico e buscando ajuda não conservava a sobriedade permanente.

Minha vida tinha se tornado uma bagunça, perda de família, de emprego, de saúde, de dinheiro, muitos atritos. Agora estou sóbrio há 27 anos. Problemas continuam a existir nos mais variados níveis, mas os encaro sem o álcool. Nenhuma ressaca, nem apagamento, vivendo e deixando os outros viverem.

O que enfim deu certo para a conquista desta minha longa sobriedade devo ao encontro com os Alcoólicos Anônimos – AA! Caso se interesse em parar de beber e queira experimentar o mesmo caminho, abaixo dois endereços, ou ligue para (41) 3222-2422. Vamos nos conhecer lá. Mas se preferir continuar bebendo, desejo-lhe boa sorte! Afinal, o legal desse mundo é privilégio de cada um viver como quer.

(S.L.)

Grupo Unidos Anunciação e Vila Feliz Rua Frei Teófilo esquina com a rápida Centro – Sítio Cercado, anexo a igreja São José, Capão Raso, reuniões terças e quintas, às 20 horas, e domingo às 9h30.

Grupo Pinheirinho – Rua Nicola Pelanda, 545, anexo à igreja Preta, Pinheirinho. Reuniões quartas e sábados às 20 horas.