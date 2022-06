A presidente da AJORB-PR – Associação dos Jornais de Bairros do Paraná, Bebel Ritzmann, juntamente com dois membros da diretoria, Bernardo Carlini e Moisés Junior, estiveram em reunião com o Secretário de Comunicação Social e Cultura do Estado do Paraná, João Evaristo Debiase e a chefe de gabinete Keia Cristina, para tratar de assuntos de interesse dos Jornais de Bairros do Paraná. A AJORB-PR defende a importância da mídia segmentada, focada nos bairros e também as propostas de fortalecimento e crescimento da Associação.

A diretoria agradece o convite para esse primeiro diálogo e que os jornais de bairros sigam informando a população da melhor forma possível, sempre com credibilidade e boas notícias.