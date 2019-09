A água é extremamente importante para a nossa saúde, pois mantém o organismo em equilíbrio. Ela também ajuda a digerir e absorver alimentos com mais facilidade. Recomenda-se em torno de 2 litros diariamente, ingerida entre as refeições e ao longo do dia.

Coma uma laranja por dia. Além da famosa vitamina C, a laranja também oferece ácido fólico, cálcio, potássio, magnésio, fósforo e ferro. Contém fibras, pectina e flavonoides, que aumentam seu valor nutritivo. Antes de fazer caminhadas, tome um copo de suco de laranja: ele dá energia, hidrata o corpo e diminui o colesterol.

Respire profundamente. O sangue precisa de oxigênio. A respiração profunda amplia a clareza da mente e dá mais saúde física. Faça isso calmamente durante alguns minutos do dia, preferencialmente em algum lugar com muito ar puro e você verá a diferença.

Pratique meditação. Considerada por alguns como instrumento para uma ecologia da mente e dos sentimentos, a meditação não é uma prática tão complicada quanto se pensa. Basta sentar-se em silêncio e observar a passagem dos pensamentos pela mente como se fossem nuvens do céu. Isto é, não se prenda a eles – apenas observe-os e deixe-os passar.

Gengibre. Não deixe essa maravilha fora da sua dieta. É considerado um poderoso anti-inflamatório, anticoagulante, antioxidante e antibactericida. O gengibre é utilizado para tratamento de náuseas, vômito, dor de cabeça, congestão do peito, cólera, gripe, diarreia, dor de estômago, reumatismo e doenças nervosas. Você pode consumir em forma de cápsulas, em pó ou em forma de chá.

Quer deixar seu corpo mais bonito, forte e saudável? Experimente o Pilates. Pilates é uma técnica de conscientização e reeducação corporal. Os movimentos são lentos, fluentes e exercitam o controle motor do corpo. Aumenta a resistência física e mental, alivia as tensões, estresse, dores crônicas, aumenta a flexibilidade e a força muscular.