Em razão de problemas técnicos gerados pela quantidade de acessos ao site, muitos protetores e tutores não conseguiram fazer seus agendamentos de castração de cães e gatos para julho. Por isso, o agendamento será reaberto apenas nesta terça-feira (16/6), a partir das 16h. Restam ainda cerca de 300 vagas.



A equipe da Rede de Proteção Animal lamenta o ocorrido e espera que o agendamento do serviço ocorra com tranquilidade, assim como vem acontecendo ao longo do Programa Municipal de Castração Gratuita.