Foto: Cesar Brustolin/SMCS

O agendamento das castrações gratuitas de cães e gatos para o mês de maio começa nesta quinta-feira (22/4). Tutores e protetores de animais já cadastrados na Rede de Proteção Animal de Curitiba podem acessar o site protecaoanimal.curitiba.pr.gov.br e escolher as datas e horários disponíveis a partir do meio-dia.

Ao todo, serão 1,4 mil vagas para o mutirão de castração que acontecerá no Parque Cajuru (Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510), de 3 a 28 de maio, e em mais quatro clínicas contratadas pelo município. Em cada um dos eventos cadastrados no site, será possível conferir as regionais e bairros atendidos.

“Voltamos a promover os mutirões com a troca da bandeira de alerta de risco para a covid-19, mas é fundamental que os tutores e protetores tomem todas as medidas de prevenção à disseminação da doença”, reforça o diretor do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria do Meio Ambiente, Edson Evaristo.

Devido à grande procura pelos agendamentos, o sistema pode apresentar instabilidade.

Cuidados redobrados

A Rede de Proteção Animal reforça a atenção aos cuidados que os tutores devem tomar ao levar os animais para os procedimentos:

– Ir sozinho com seus animais ou com, no máximo, um acompanhante, e apenas com a antecedência recomendada no agendamento.

– Evitar aglomerações e manter as medidas de higiene, como a lavagem das mãos e o uso do álcool em gel, além de usar lenços descartáveis ao tossir e espirrar;

– Usar máscaras ao sair de casa e fazer a troca como recomendado;

– Se apresentar sintomas de infecção respiratória, peça para outra pessoa levar o animal ou cancele o atendimento.

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA