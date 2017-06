Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No mês de maio, a Mercado Binário, agência de marketing de vendas e automação, comemora um ano com bons resultados e a sua consolidação no mercado.

Curitiba, 26 de maio de 2017 – Pioneira em automação de marketing em Curitiba, a Mercado Binário completa seu primeiro aniversário. Com métodos, estratégias e ferramentas voltadas para o mundo digital, a agência também trabalha com a criação de sites e lojas virtuais; além de consultoria de vendas e robôs de automação, visando o aumento de alcance e vendas de seus clientes.

O seu grande diferencial é a utilização da Elevaweb, um robô de vendas exclusivo, responsável pela automatização de marketing. Dessa forma, a empresa consegue fazer com que um site atraia clientes por toda a internet, além de gerar leads, manter esses leads atualizados por e-mail sem qualquer tipo de esforço manual.

Formada por uma equipe de 10 jovens profissionais, a agência também é especializada em criação de conteúdo; mídias digitais; links patrocinados; Facebook Ads; SEO; e-mail marketing e gestão de negócios. Empresários, profissionais ou até mesmo interessados em marketing podem utilizar os serviços da Mercado Binário e garantir um crescimento em vendas e estratégias de evolução empresarial. Um dos cases de maior sucesso da empresa foi com o e-commerce Colo de Mãe, em que conseguiram atingir 700% de aumento em vendas durante uma promoção de Black Friday.

Para Rodrigo Schvabe, gestor de marketing e sócio da Mercado Binário “Identificamos essa necessidade no mercado e criamos o Robô Elevaweb para o empreendedor ter tempo para cuidar do seu negócio, focar nas vendas e processos da empresa”. Raphael Lacerda, diretor da Mercado Binário e especialista em marketing digital de performance e automação, também comenta que “há diversas atividades dentro da comunicação organizacional que são repetitivas e que não exigem criatividade. Nesse tipo de atividades, a automação é a responsável por diminuir custos”, afirma. Segundo os sócios, a automação vem para ganhar mais velocidade e proporcionar um retorno rápido e expressivo para o empreendedor.

Com um vasto portfólio, a Mercado Binário tem aumentado cada vez mais as vendas dos clientes. Entre eles está a churrascaria Per Tutti; a CBN, a Votorantim, a La Table Gastronomie; o Ópera Coworking; o restaurante Jungle Juice; a imobiliária Apolar entre outros.

“Gostei muito da rapidez e profissionalismo da Mercado Binário. Atendeu meus objetivos de divulgação ética além de terem focado nas demandas de meus futuros clientes. Sou grato ao trabalho e recomendo a outros profissionais médicos”, destaca o Dr. José Luis Pereira, médico e proprietário da clínica Práxis.

A Mercado Binário se destaca por ter sua própria metodologia para gerar aumento de vendas e também por usar o “Growth Racking”, que é uma espécie de marketing orientado a experimentos. Ou seja, é uma forma de encontrar oportunidades para o sucesso e criar estratégias específicas visando resultados rápidos para o crescimento da empresa. Além disso, a agência é uma Google Partner e almeja vários prêmios para o próximo ano.

Serviço:

Mercado Binário

Local: Av. João Gualberto 1881, 3º andar

Telefone: (41) 3503-8880

E-mail [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/mercadobinario/

Site: www.mercadobinario.com.br