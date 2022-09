O projeto Cidadania Digital, que oferece curso de formação humana e informática, formou mais uma turma, desta vez na Regional Bairro Novo. O grupo de 57 estudantes do Colégio Estadual Hasdrubal Bellegard, vinculados a serviços da Fundação de Ação Social (FAS), recebeu os certificados nesta terça-feira (6/9) na sede da Gerar, organização social que promove o projeto em parceria com a Prefeitura e o Governo do Paraná.

Durante a formação, com um mês e meio de duração, os adolescentes de 15 a 17 anos tiveram aulas de informática, além de práticas de desenvolvimento de competências e habilidades. A partir do curso, que busca formar seres humanos conscientes dos valores de cidadania, os estudantes serão encaminhados para trabalhar como aprendizes em empresas da região onde moram.

Usando os conhecimentos adquiridos e divididos em grupos, os estudantes tiveram que criar projetos de organizações sociais que foram apresentados e avaliados antes da formatura. Entre eles, ações de atendimento a pessoas em situação de rua, de acolhimento de crianças que tiveram direitos violados e de proteção animal.

Para a vida

“O Cidadania Digital é um projeto muito importante porque possibilita oportunidades de transformação social e melhoria de vida para os participantes e suas famílias, além da inclusão no mercado de trabalho”, disse a diretora de Qualificação e Relações do Trabalho da FAS, Melissa Cristina Alves Ferreira.

O supervisor de Execução de Projetos da Gerência de Iniciativas da Gerar, Eduardo Rochenback, parabenizou os estudantes e sugeriu que todos continuem se dedicando a novos cursos.

Para Kethlyn Eduarda Oliveira, 17 anos, do 3º ano do Ensino Médio, o curso Cidadania Digital transformou a vida dos participantes. “Foi incrível, o professor explicou muito bem as matérias. Com certeza, vou usar o que aprendi aqui em toda a minha vida, principalmente a comunicação”, disse

Com o certificado, Kethlyn espera conseguir um emprego e, em breve, entrar na Faculdade de Direito.

Certificação

Esta foi a quarta e última turma de adolescentes acompanhados pela assistência social do município a concluir o Cidadania Digital, que é desenvolvido pela Gerar. Além do Bairro Novo, o projeto formou jovens acompanhados pela FAS nas regionais CIC, Tatuquara e Cajuru. Desde novembro de 2021, foram 176 adolescentes certificados.

Na parceria que reuniu o poder público e o terceiro setor, a Gerar foi responsável pela formação dos jovens e pelo fornecimento do laboratório itinerante usado para as aulas de informática. À FAS, representante do município, coube a identificação dos adolescentes que participaram do projeto e ao Governo do Estado a oferta das salas de aula.

Presenças

Participaram também do evento, a gerente do Programa de Formação para o Primeiro Emprego (PPE) da FAS, Francielle Lara Hass Lopes da Silva, o gerente do Trabalho na Regional Bairro Novo, Márcio Ewerton de Medeiros, e a diretora do Colégio Estadual Hasdrubal Bellegard, Francisléa Ishikiriyama Jorge.

A Gerar foi representada pelo líder de Captação, Matheus Masiero, e a líder de atendimento social, Dayane Feitosa, além do educador responsável pelas aulas da turma do Bairro Novo, Luiz Henrique Araújo.