Recebido por empresários da região e amigos para comemorar seu aniversário, o Administrador João do Suco participou de concorrido almoço a convite do empresário Armindo José Bencke, da AJB Transportes.

O encontro foi no refeitório da AJB contando com a presença de cerca de 200 pessoas, entre elas o pré-candidato ao Senado Beto Richa e o vice prefeito Eduardo Pimentel, bem como diretores do Sindaruc – o Sindicato dos permissionários da Ceasa e seu presidente Paulo Salesbram e outros empresários como Estefano e Maurício Dudek, Eliseu Prado, Ademir e Edson Burbello, Dr. Luciano, Nene Fuchs, Pedro Colere, Moacir da Morocar, Noel da Auto Peças, o cantor e radialista Alceni Vieira representando a ACCR e colegas e gestores da Regional Pinheirinho como Joelcio, Guiomar, Emiliano e Gilberto.

Levando uma benção especial também prestigiou o encontro o pároco do Santuário da Divina Misericórdia, Pe. Francisco Anchieta Cardoso de Muniz.

João, emocionado, agradeceu a todos os presentes e fez um agradecimento especial à presença do Ex-Governador Beto Richa. Ao falar aos presentes Richa expos seus motivos para deixar o governo e concorrer ao senado como um ameio de não interromper sua própria trajetória política depois de 23 anos e também pelo objetivo de fortalecer o projeto nacional do PSDB, permitindo que o filho e o irmão concorram a deputado estadual e federal.

Falou de seu governo das maneiras com que deixa o estado, com equilíbrio financeiro e com as contas em dia.