O Aeroporto Internacional de Curitiba/São José dos Pinhais - Afonso Pena (PR) é o segundo melhor aeroporto do País, com nota próxima da máxima. Os dados são da Pesquisa de Satisfação de Passageiros e de Desempenho Aeroportuário, divulgada nesta quinta-feira (7/11) pelo Ministério da Infraestrutura. Para ler a íntegra da pesquisa, clique aqui.

O terminal curitibano conquistou nota de 4,75 em uma escala onde a pontuação máxima é 5. A pesquisa avalia trimestralmente os 20 aeroportos com maior movimentação no Brasil. Juntos, eles são responsáveis por 87% do fluxo de passageiros no País.

O Afonso Pena foi avaliado em 38 indicadores, sendo 37 de processos e serviços de infraestrutura aeroportuária e um de satisfação geral. Destes, 32 estão acima da meta de 4 pontos estabelecida pelo Governo Federal. Além disso, o Afonso Pena apresenta as maiores notas entre todos os aeroportos avaliados na pesquisa nos seguintes itens:

– Limpeza geral;

– Conforto térmico do aeroporto;

– Qualidade da informação nos painéis das esteiras de restituição de bagagem;

– Disponibilidade de transporte público para o aeroporto.

– Disponibilidade de tomadas e assentos na sala de embarque;

– Tempo de fila na aduana e cordialidade dos funcionários da aduana; e

– Qualidade da sinalização do aeroporto e das instalações de estacionamento de veículos;

“A Infraero, a cada dia, tem aprimorado e implementado ações no aeroporto voltadas ao passageiro. Utilizamos os indicadores da pesquisa como uma ferramenta de gestão para melhorias no terminal, o que torna o Afonso Pena referência nacional”, afirma o superintendente do aeroporto, Antonio Pallu.

A Pesquisa de Satisfação do Passageiro e de Desempenho Aeroportuário foi realizada pela Praxian Consultoria Ltda, entre os meses de julho e setembro, e contou com 25.461 entrevistas com viajantes de voos domésticos e internacionais. Desde o início da pesquisa, em 2013, o aeroporto paranaense é um dos mais premiados, tendo ficado na primeira posição por 16 vezes.

Atendimento de qualidade

O Aeroporto Internacional Afonso Pena tem capacidade para receber 14,8 milhões de passageiros por ano. Cerca de 179 voos operam diariamente no terminal, transportando aproximadamente 17 mil passageiros entre embarques e desembarques, número que o coloca como um dos mais movimentados do Brasil.

Até setembro de 2019, registrou mais de 4,7 milhões de passageiros entre embarques e desembarques. Atualmente, seis companhias aéreas operam no terminal paranaense: Aerolineas Argentinas, Paranair, Passaredo, Azul, Gol, Latam e TwoFlex, que ligam Curitiba a diversos destinos brasileiros, como: Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS), Santos Dumont (RJ), Galeão (RJ), Brasília (DF), Foz do Iguaçu (PR), Maringá (PR), Cascavel (PR), Londrina (PR) Lages (PR) e também a destinos internacionais, como Buenos Aires, na Argentina, e Assunção, no Paraguai, além das conexões. Em outubro, o Afonso Pena começou a operar dez novos destinos no interior do Paraná, sendo elas: Arapongas; Paranavaí; Guaíra; Paranaguá; Campo Mourão; Cianorte; Telêmaco Borba; Cornélio Procópio; União Da Vitória; e Francisco Beltrão.