No último dia 13 perdemos a nossa amiga Terezinha Monteiro.

Leitora assídua da Gazeta do Bairro desde a primeira edição em 1996.

Tristes registramos este momento derradeiro deixando aqui nossa última homenagem a esta mulher alegre e participativa de tantos amigos, deixando infinitas saudades.

Que, no Céu Dona Terezinha continue cozinhando com amor e distribuindo seus perfumes em meio a muita música e mais um “milhão de amigos”.

Aproveitamos para publicar a letra da música O pastel da Terezinha, escrita em homenagem à amiga.

No link também a música interpretada pelos colegas do Coral Raízes do Passado do CRAS Bairro Novo:

https://youtu.be/oLwIRMAR7YI

O Pastel da Terezinha

(Rítmo da música: “Chalana”)

O pastel da Terezinha

É gostoso e faz bem (2x)

Porque é feito com amor e alegria

Deus ajude e amém (2x)

Quando chega a sexta-feira

nos reunimos pra cantar (2x)

E paramos pra tomar um cafezinho

E o pastel saborear (2x)

Terezinha é nossa amiga

E levanta o nosso astral (2x)

Ela vem trazendo um grande sorriso

Mas que pessoa legal (2x)