Adeus bigode! Dicas para depilar o buço

Confira algumas dicas para depilar o buço sem deixar marcas

“Com mulher de bigode, nem o diabo pode”! Acho que nenhuma mulher concorda com esse ditado, não é mesmo? Afinal, nenhuma delas suporta ver um pelinho chato e constrangedor aparecendo sobre a boca.

Mas saiba que (infelizmente) esses pelos são normais e surgem em todas as mulheres. O problema é que na hora de removê-los, nem todas fazem da maneira correta, fazendo com que os pelos engrossem ou fiquem encravados por exemplo.

Listamos aqui as formas mais utilizadas para depilar o buço.

Dicas para depilar o buço

Lâminas

Só está nessa lista para que possamos dizer: Jamais use lâminas para depilar o buço! Isso faz com que a pele fique áspera e os pelos fiquem cada vez mais grossos já que você estará apenas cortando eles e não removendo pela raiz.

Cremes depilatórios

Até funcionam, mas dependendo do produto, podem causar manchas na pele. Sem contar que eles não duram muito tempo. Se for usar cremes, consulte um dermatologista para evitar alergias ou manchas.

Cera quente

Esse método remove o pelo pela raiz, mas pode causar queimaduras na pele sensível do rosto. E se for muito utilizado, pode causar flacidez na pele da região com o tempo.

Cera fria

Assim como com a cera quente, o ato de puxar a pele para remover os pelos pode causar flacidez com o tempo.

Depilação com linha ou egípcia

Muito utilizada atualmente, essa técnica dá ótimos resultados e sem nenhum dos riscos já citados. Esse procedimento consiste em enrolar os pelos na linha e removê-los por inteiro.

Depilação com mola

É uma técnica baseada na depilação com linha, trocando a linha por uma pequena mola para enrolar os pelos. É segura e você mesma pode fazer em casa. Essa mola para depilação pode ser encontrada em perfumarias e lojas de cosméticos.

Depilação a laser

É uma técnica totalmente eficaz, mas é um pouco cara. Sem contar que são necessárias várias sessões (sendo apenas uma por mês).