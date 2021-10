Unidade do bairro Pinheirinho, em Curitiba estuda a utilização de nova tecnologia que promete maior eficiência na depilação.

Seguindo a missão de inovar no ramo de estética e saúde, a Ad Clinic Pinheirinho inicia suas atividades com coquetel de lançamento, no dia 14 de outubro, e já se posiciona na dianteira do segmento oferecendo para seus clientes mais de 100 procedimentos estéticos em um só lugar, além da queridinha do momento, a tão procurada, depilação a laser.

Serão mais de 100 metros quadrados, localizados à rua Marechal Octávio Mazza, 7.500 – loja 01 e contará com um cardápio de serviços amplo, e para o período de inauguração trabalhará com tabela de preços promocionais, acessíveis e com inúmeros descontos.

A unidade conta com sete salas de atendimento e pelo menos nove posições. Serão 12 especialistas para o atendimento e funcionará de segunda a sexta-feira sempre das 9 horas até às 20h00, e aos sábados das 9 horas às 13 horas.

Segundo a gestora da unidade, Débora Skrobot, grande parte do faturamento das estéticas acontece com apenas um tipo de procedimento.

“Pelo menos 40% do faturamento das clínicas de estética estão voltados para a depilação a laser. E neste sentido lançamos nossa unidade com um grande chamariz que é a oferta da depilação a laser”, avalia.

A ideia da rede é ofertar auto-estima e bem estar, além de deixar as mulheres mais belas.



“Percebo muito potencial para a Ad Clinic Pinheirinho. Acredito que a Biomedicina chegou para deixar mais acessível e democratizar alguns procedimentos, antes exclusivos de clínicas de cirurgias plásticas, como botox, preenchimentos, entre muitos outros. Há menos de cinco anos ninguém conseguiu prever essa enorme revolução”, conta.

A tecnologia e a inovação será uma das constantes da unidade, que já faz estudos para colocar em funcionamento nos próximos meses um dos primeiros aparelhos de depilação a LED da capital, tecnologia que deve revolucionar o mercado nos próximos anos. O aparelho representa uma mudança na maneira de conduzir uma depilação – a remoção completa do pelo, incluindo a base dentro da pele – sem precedentes, com eficiência maior e aplicação recomendada para todos os tons de pele e tipos de pelos.

De acordo com Débora, a remoção do pelo por meio do LED se dá pela fototermólise do bulbo capilar, que é a estrutura na qual está localizada a raiz capilar. “O feixe projetado nessa região é transformado em calor, sendo transmitido por toda a extensão do fio, o que danifica as estruturas de nutrição do pelo e favorece a eliminação por completo, melhorando outros procedimentos”, explica.

A Ad Clinic é uma rede de franquias que desde 2014 inova ao oferecer beleza e bem-estar com o uso de tecnologia em seus procedimentos. A unidade do Pinheirinho tem amplo ambiente acolhedor e conta com um time de 12 profissionais, entre eles, biomédicas e esteticistas. A clínica fica no centro, na rua Marechal Octávio Mazza, 7.500 – loja 01 – Pinheirinho.