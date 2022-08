Moradores dos bairros Boqueirão, Alto Boqueirão, Hauer e Xaxim, que pertencem à Regional Boqueirão, foram beneficiados com uma série de intervenções da Prefeitura. São ações de drenagem, roçadas, instalação de lombadas, travessias elevadas e operações tapa-buraco.

Os trabalhos são executados pelo Departamento de Manutenção Urbana (DMU), da Secretaria do Governo Municipal (SGM), e faz parte das atividades das equipes do programa Zeladoria Urbana, que incluem também equipes das secretarias do Meio Ambiente, de Obras Públicas e pessoal terceirizado.

Manutenção do pavimento

Na Rua Mathias de Andrade Rocha, Alto Boqueirão, a Prefeitura fez manutenção do pavimento que havia afundado devido ao tráfego de carros na via. De acordo com a moradora Sandra Mara Vidal Pontes Gonçalves, surgiu uma de depressão na rua, que sacudia as casas próximas.

“O solo aqui é muito mole e por isso ocorreu este problema. Eu comuniquei a Prefeitura via 156 para buscar solução para o problema e fui muito bem atendida”, comemorou Sandra.

A equipe da Prefeitura fez a correção do pavimento ao longo de 700 metros, regularizando o trecho com o nível da rua, o que melhorou a circulação de veículos e acabou com o problema para os moradores.

“A equipe de trabalhadores que veio aqui era muito bem preparada e resolveu o problema. Merece todos os elogios”, enfatizou Sandra.

Erosão corrigida

Na Rua Bartolomeu Lourenço Gusmão, próximo à Dr. Bley Zornig, no Hauer, local com grande movimentação de pedestres em função do polo de malharias, ocorreu um problema parecido. Houve a erosão em tubulação na calçada, abrindo um buraco no local.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Obras Públicas realizou intervenção junto a galeria de águas pluviais. Foram substituídos cinco tubos quebrados, solucionando o problema.

“Solicitamos o reparo para a Prefeitura pela Central 156 e fomos atendidos. Agora está tudo resolvido”, disse Everson Mattje e Silva, da Djohn Malhas.

Manutenção constante

No primeiro semestre deste ano, a Prefeitura realizou 154.512 metros de intervenções de drenagem nos bairros da regional.

São ações como limpeza de galerias e bocas de lobo, além da desobstrução de rios córregos e canais nos bairros da regional, um trabalho fundamental amenizar os riscos de alagamentos.

Trânsito mais seguro

A região também recebeu várias intervenções para tornar o trânsito mais seguro para os pedestres nas proximidades de escolas e unidade de saúde.

Um exemplo foi implantação de uma travessia elevada em frente a Escola Municipal David Carneiro, na Rua João Batista Zagonel Passos, no Xaxim, para garantir a segurança dos estudantes e suas famílias que circulam por ali.

Na Rua Dr. Bley Zornig, em frente à Unidade de Saúde Visitação, foi implantada uma lombada pela Superintendência de Trânsito (Setran). O equipamento favorece o acesso de pacientes que vão buscar tratamento ao local.

Nas ruas Alcino Guanabara entre a Rua Padre Dehon e Major Theolindo Ferreira Ribas (Hauer) e Padre Dehon, em frente à Esic – Business & Marketing School, também receberam lombadas. E na Rua das Carmelitas foi instalada uma travessia elevada para pedestres.

Roçadas

A Prefeitura também não descuidou de cortar o mato e manter os ruas e espaços públicos limpos e em boa condição de uso. Os serviços de roçada nos bairros da região e foram feitos no primeiro semestre deste ano em 694.051 metros quadrados.

São parques, canteiros, praças e ruas que recebem serviços de roçadas constantes para manter o espaço urbano em condições de bom uso para a população.

Para manter a malha viária já existente sempre em dia para o tráfego de carros e pedestres, a Prefeitura realiza ações constantes de tapa-buraco. Nos primeiros seis meses do ano foi realizada a manutenção em 278.169 metros nos bairros da regional.

Ruas e praças mais iluminadas

Os espaços públicos dos bairros da Regional Boqueirão também estão mais iluminados, com a instalação de modernas luminárias de LED em ruas, ciclovias, parques e praças da região.

Em 2022, foram instaladas 1.329 lâmpadas de LED (mais modernas e eficientes) nos bairros. Quando se considera o período de janeiro de 2017 a 30 de junho deste ano, o montante sobe para 6.401 lâmpadas de LED na região.