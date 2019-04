Numa linda iniciativa do setor de saúde do Bairro Novo, a Unidade de Saúde Sambaqui, no Ganchinho, desenvolveu uma série de atividades especiais no sábado dia 13 de Abril, durante toda a manhã.

Além de serviços de saúde em diversas modalidades, foram também desenvolvidas atividades de lazer e bem-estar para os moradores que estiveram presentes na unidade. A ação foi desenvolvida contando com uma linda parceria do 5º BLog -Batalhão Logístico do Exército Brasileiro-, sediado no Pinheirinho, levados muito entretenimento e atividades que também lembravam as comemorações da Semana do Exército, ou seja do aniversário das forças armadas.

Todas as atividades foram gratuitas contando com a presença predominando dos moradores dos conjuntos habitacionais Iguaçu I, II e III. Foram ofertados serviços de atendimentos de enfermagem, médicos e de odontologia. Também a vacinação bem como coleta de exames preventivos e até mesmo inseridos contraceptivos DIU para as mulheres interessadas.

No total, foram mais de 40 profissionais de saúde que estiveram à disposição da população.

Paralelo ao atendimento médico, representantes do BLog com outros voluntários realizam diversas outras atividades também o oferta de cortes de cabelos, doação de roupas, calçados e design de sobrancelhas (Instituto e Escola Fênix).

Outro destaque foi o entretenimento disponibilizado para os curitibinhas, com uma estrutura suspensa para travessias com corda e brincadeiras com obstáculos.

Para surpresa de todos, por volta de 11h, surgiu a banda do Exército apresentando-se com um repertório variado de MPB e até Beatles, para alegria geral.