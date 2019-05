A Prefeitura abriu edital para vagas de comércio ambulante na região central e em parques de Curitiba. São 68 vagas para vários setores de vendas – 40 na região central e outras 28 em parques.

As inscrições podem ser feitas até às 17h do dia 29/5, quarta-feira. Os interessados devem ir até o Núcleo do Urbanismo da Matriz, na Rua da Cidadania da Matriz, na Praça Rui Barbosa.

As informações completas estão nos editais Área Central e Parques.