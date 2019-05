Prova acontece no dia 26 de maio e vai colaborar com doações de agasalhos e cobertores para instituições filantrópicas do Estado.

Estão abertas as inscrições para a 2ª Corrida da Casa Militar, que ocorre no dia 26 de maio. A largada será no Palácio Iguaçu e está prevista para as 7 horas – o percurso total ainda vai ser divulgado. As inscrições custam a partir de R$ 48 e podem ser feitas até a véspera do evento, com limite para 3 mil pessoas, no site www.thomeesantos.com.br.

Os kits para as corridas de 5 km e 10 km, caminhada de 3 km e corrida kids serão entregues nos dias 24, das 10h às 19h, e 25 de maio, das 10h às 15 h, no Hall do Palácio Iguaçu, com apresentações das Unidades da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Filantrópico – Além da parte física, a prova ajudará a arrecadar agasalhos para entidades filantrópicas do Estado – parte do valor da inscrição será revertido para ações filantrópicas. Há ainda a possibilidade de doar peças de vestuário ou cobertores nos dias de retiradas do kit ou durante a corrida.

Haverá premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados gerais nas provas de 5 e 10 km das categorias Comunidade e Militar, masculino, feminino e pessoas com necessidades especiais. O campeão ganha R$ 500. As crianças receberão medalhas. “O aspecto social é muito importante. O foco é aquecer o inverno de pessoas menos favorecidas. Por isso pedimos a ajuda de toda a população”, ressalta o Major Adriano de Mello, um dos organizadores do evento.