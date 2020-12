Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Curitiba e Região Metropolitana tiveram a terceira maior prévia da inflação do Brasil em novembro.

No período, Curitiba e Região registraram 0,98% de inflação, atrás apenas de Goiânia (1,26%) e Belo Horizonte (1,01%). Em todo ano de 2020, a capital paranaense acumula 2,51% no índice, nona maior marca no Brasil.

Como comparação a média nacional registrada em novembro foi de 0,81% e em 2020 é de 3,13%.

Mais uma vez os alimentos e bebidas foram os principais responsáveis pela inflação com alta de 2,37% em novembro e 11,14% no ano em Curitiba e Região.

Somente as hortaliças e verduras apresentaram elevação de 13,35% de outubro a novembro. Já o setor de comunicação foi o único a apresentar queda no período, com -0,42%.

Para o índice de setembro, o IBGE coletou os preços entre 14 de outubro e 12 de novembro de 2020 e comparou com os valores registrados em 12 de setembro a 13 de outubro de 2020.

Até mesmo os vereadores de Curitiba estão aprovando um reajuste para o funcionalismo municipal.