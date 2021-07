Como esse ingrediente revolucionou o mundo dos doces

O chocolate é um alimento que está, inevitavelmente, no nosso dia a dia. Esse insumo se tornou mais do que apenas outro ingrediente qualquer em uma receita, mas é agora um alimento que é digno de muito brilho, já que é o item principal de diversos pratos brasileiros, como o brigadeiro, por exemplo.

Amado pelos cidadãos do nosso país, os chocolates são essenciais no dia a dia das confeiteiras. Isso porque, desde os doces mais simples, até os mais elaborados levam, na sua essência, o famoso derivado do cacau. Segundo a confeiteira e empresária Janaina Pontes, “o chocolate é um dos ingredientes mais requisitados no Ateliê. Desde brigadeiros, bombons, recheios e sobremesas, o chocolate é um item que está presente nos mais variados doces”.

Isso ocorre porque, além do sabor, que é prestigiado por muitos, o chocolate também ajuda, naturalmente, na manutenção do bem estar e do humor e, por isso, dá a sensação de felicidade. Desse modo, nos dias mais cinzentos, no qual o nosso humor está para baixo, “o chocolate tem propriedades que conseguem nos alegrar e mudar o nosso astral”, afirma a confeiteira.

Ainda, vale ressaltar que, no inverno, esse alimento ganha uma nova face. Nos climas mais frios, os chocolates são ótimos para acompanhar um filme ou ainda para ter aquele tempinho gostoso antes de dormir para saborear algo doce. Assim, independente se for chocolate quente, em barra ou em docinhos gourmet, esse alimento é indispensável nesses momentos.

No dia do chocolate, pensamos sobre o tamanho da importância que esse alimento desempenha no nosso dia a dia e no dia a dia das profissionais de confeitarias. Além de proporcionar um momento só nosso de alegria, ele também nos ajuda a prevenir doenças cardíacas e mau humor.